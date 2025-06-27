Избивший подростка 47-летний житель Пскова заключён под стражу

12:51, 27 июня 2025, ПАИ

Избивший 16-летнего подростка в ночь с 8 на 9 июня 47-летний житель Пскова заключён под стражу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Мужчина во дворе своего дома вступил в конфликт с несовершеннолетним, во время которого сильно избил подростка.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.