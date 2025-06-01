Время возможностей

Псковская область сегодня присоединилась к всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Всего предлагается более 3 000 вакансий от ведущих работодателей региона. В программе: мастер-классы и тренинги, тематические игры, консультации от специалистов кадровых центров «Работа России», профориентационные туры и презентация возможностей образовательных организаций Псковской области. На ярмарке в Пскове побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.