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Время возможностей

Псковская область сегодня присоединилась к всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Всего предлагается более 3 000 вакансий от ведущих работодателей региона. В программе: мастер-классы и тренинги, тематические игры, консультации от специалистов кадровых центров «Работа России», профориентационные туры и презентация возможностей образовательных организаций Псковской области. На ярмарке в Пскове побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 13:56, 27 июня 2025, ПАИ
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