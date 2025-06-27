563 жителя Псковской области имеют диагноз «наркозависимость»

16:04, 27 июня 2025, ПАИ

563 жителя Псковской области имеют диагноз «наркозависимость». В прошлом году наркоманов было 554, сообщил врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В этом году увеличилось число людей, распространяющих наркотики. Увеличилось и число зарегистрированных наркопреступлений. «Это связано с приложенными усилиями и кропотливой работой правоохранительных органов», - отметил Михаил Григорьев.

Специалист также посоветовал псковичам, которые замечают надписи с рекламой наркотиков: можно воспользоваться приложением «Госуслуги. Решаем вместе», обратиться с жалобой туда. «И довольно быстро надпись будет закрашена», - рассказал Михаил Григорьев.

О закладчиках, которые орудуют неподалеку, следует немедленно сообщать в полицию. «Запоминайте приметы, на чем приехал, во что был одет. Только не надо предупреждать потенциального преступника о вашем звонке в полицию, тем более не нужно пытаться задерживать его самостоятельно», - рекомендовал Михаил Григорьев.