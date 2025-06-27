В Псковской области в ходу в основном синтетические наркотики, заявили в УМВД

16:12, 27 июня 2025, ПАИ

Сейчас в ходу в основном синтетические наркотики, и Псковская область не исключение, сообщил врио заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Наркобизнес стремится упростить себе работу, сделать производство массовым, прибыльным. Поэтому и происходит замещение растительных наркотиков синтетическими. Их проще изготовить», - пояснил Михаил Григорьев.

Главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова добавила, что чем раньше наркоман начинает принимать наркотики, тем меньше он проживет. «Особенно страдает мозг, наркотики убивают высшую нервную деятельность», - отметила Мария Отраднова.