Останки воинов-освободителей перезахоронили в Псковском районе

17:53, 27 июня 2025, ПАИ

Церемония перезахоронения воинов, погибших в 1944 году при освобождении Псковского района, а именно при штурме немецкой линии обороны «Пантера», состоялся на братском захоронении в деревне Баево Краснопрудской волости Псковского района. Об этом пишет газета «Псковская провинция».

Они погибли во время артобстрела, от прямого попадания артиллерийского снаряда, находясь в отбитом и захваченном у немцев военном сооружении наподобие блиндажа.

Настоятель храма Святой Мученицы Татианы в деревне Соловьи иерей отец Антоний отслужил заупокойную литию по героям, павшим на полях сражений.



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»













Присутствующие на митинге глава Псковского района Наталья Фёдорова, заместитель главы администрации Псковского района Юрий Кремнев, глава Краснопрудской волости Александр Васильев, представители поисковой организации «След «Пантеры», местные жители, родственники погибшего солдата возложили цветы к захоронению.

Наталья Фёдорова передала награды ефрейтора Петра Андреевича Савенкова его родственникам Наталье Оуэн и Оксане Силкиной.

«Говорить мне очень тяжело, но хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в поисках, кто присутствует на церемонии за ваш неоценимый вклад», – сказала в ответном слове Наталья Оуэн.

Оксана Силкина отметила, что этот день является очень волнительным для их семьи.

«Мы не любим пафоса и громких слов, но сегодня они будут весьма уместны. Вечная слава и низкий поклон всем воинам, чей прах мы сегодня предали земле на братском захоронении. Спасибо поисковикам, а также нашим ребятам, готовым сегодня отдать свои жизни за нашу Родину», – подчеркнула Оксана Силкина.