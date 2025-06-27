Псковский врач: Не бывает бывших наркоманов

16:29, 27 июня 2025, ПАИ

Не бывает бывших наркоманов, заявила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это или тяжёлая работа над собой, или изоляция. Да, есть наркоманы в длительной ремиссии. Это люди с невероятной силой воли, которая позволяет справиться с собой», - отметила Мария Отраднова.

Медик также рассказала, что из-за наркотиков страдает весь организм: сосуды, сердце, почки, печень, мозг. Происходит истощение всех органов и систем. «Ну и никто не отменял аллергической реакции от тех же синтетических наркотиков. В зарубежном исследовании подсчитали, что после первого приёма наркотиков летальность составляет 7-12%. Это большие цифры», - добавила Мария Отраднова.

Специалист также отметила, что женщины более склонны к формированию зависимости. «Это связано с особенностями функционирования организма, но и мужчины тоже страдают, конечно», - уточнила Мария Отраднова.