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Общество

Самовольно размещённые вывески демонтировали в Пскове

Специалисты контрольного управления администрации Пскова провели мероприятия по организации и осуществлению демонтажа 14 самовольно размещённых информационных конструкций на фасадах зданий на территории города, сообщили ПАИ в управлении.

Фото: контрольное управление администрации Пскова

Вывески демонтировали домах № 17а и 48 на улице Вокзальной, на улице Красноармейской, 26, на Рижском проспекте, 57, на улице Пушкина, 16 и на улице Советской Армии возле дома № 60.

Кроме того, в ходе рейда подобные конструкции выявили на улице Рельсовой и на Советской набережной – владельцам вывесок выдали предупреждения.

«В случае неисполнения предупреждений в установленный срок самовольно размещённые информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова», – подчеркнули в управлении.

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