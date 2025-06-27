Самовольно размещённые вывески демонтировали в Пскове

18:53, 27 июня 2025, ПАИ

Специалисты контрольного управления администрации Пскова провели мероприятия по организации и осуществлению демонтажа 14 самовольно размещённых информационных конструкций на фасадах зданий на территории города, сообщили ПАИ в управлении.

Вывески демонтировали домах № 17а и 48 на улице Вокзальной, на улице Красноармейской, 26, на Рижском проспекте, 57, на улице Пушкина, 16 и на улице Советской Армии возле дома № 60.

Кроме того, в ходе рейда подобные конструкции выявили на улице Рельсовой и на Советской набережной – владельцам вывесок выдали предупреждения.

«В случае неисполнения предупреждений в установленный срок самовольно размещённые информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова», – подчеркнули в управлении.