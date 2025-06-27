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Общество

Летом на клумбах Пскова расцветут 150 тысяч растений

Летом на клумбах Пскова расцветут 150 тысяч растений, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

  • Цветники в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Цветники в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Цветники в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Цветники в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Цветники в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Цветники в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Свежие цветы начали радовать глаз в нашем городе. С наступлением тепла в городе начали высадку тысяч саженцев молодых цветов. Посадка идет полным ходом. Клумбы, вазоны и кадки теперь красуются бархатцами, бегониями, петуниями, цинерариями, колеусами, целозиями и многими другими видами цветов», - перечислил глава Пскова.

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