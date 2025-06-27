Летом на клумбах Пскова расцветут 150 тысяч растений

17:08, 27 июня 2025, ПАИ

Летом на клумбах Пскова расцветут 150 тысяч растений, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина











«Свежие цветы начали радовать глаз в нашем городе. С наступлением тепла в городе начали высадку тысяч саженцев молодых цветов. Посадка идет полным ходом. Клумбы, вазоны и кадки теперь красуются бархатцами, бегониями, петуниями, цинерариями, колеусами, целозиями и многими другими видами цветов», - перечислил глава Пскова.