Полиция Великих Лук просит помощи в опознании подозреваемой

18:48, 27 июня 2025, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки проводят расследование и устанавливают личность женщины, изображённой на фотографии, в связи с её возможной причастностью к совершению правонарушения. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Граждан, которые могут опознать женщину, являются её знакомыми или располагают иной значимой информацией, просят сообщить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 5-01-48, 102 или 112.

Любые сведения важны для расследования, уточнили в ОМВД.