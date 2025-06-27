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Общество

Полиция Великих Лук просит помощи в опознании подозреваемой

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки проводят расследование и устанавливают личность женщины, изображённой на фотографии, в связи с её возможной причастностью к совершению правонарушения. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

На фото подозреваемая. Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Граждан, которые могут опознать женщину, являются её знакомыми или располагают иной значимой информацией, просят сообщить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 5-01-48, 102 или 112.

Любые сведения важны для расследования, уточнили в ОМВД.

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