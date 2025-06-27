Армен Мнацаканян проконтролировал ход капремонта островской школы

18:56, 27 июня 2025, ПАИ

Рабочий выезд в свой депутатский округ в Островском районе совершил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. Вместе с главой муниципалитета Дмитрием Быстровым он осмотрел здание школы № 4 в Острове, где по национальному проекту «Молодёжь и дети» идёт капитальный ремонт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов









«Во всех помещениях: в учебных классах, рекреациях, актовом зале, пищеблоке, санитарных комнатах – подрядчик ведёт отделочные работы. Исполнитель понимает, что объект должен быть сдан к началу учебного года, поэтому график соблюдает. Важно, что процесс ремонта отслеживают и родители. Все рабочие вопросы решаются в конструктивном ключе», – дал свою оценку парламентарий.

Армен Мнацаканян также провёл приём граждан и проконсультировал островичей в части жилищно-коммунального хозяйства, догазификации и по правовым вопросам.