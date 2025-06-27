Три автомобиля столкнулись в Псковском районе

19:46, 27 июня 2025, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей произошло на 8-м километре Северного обхода в Псковском районе, возле деревни Котово. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП 48-летняя женщина получила травмы. Спасатели обесточили автомобили и извлекли пострадавшую – её направили в областную больницу.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательная служба.