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Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Псковском районе

Столкновение трёх автомобилей произошло на 8-м километре Северного обхода в Псковском районе, возле деревни Котово. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП 48-летняя женщина получила травмы. Спасатели обесточили автомобили и извлекли пострадавшую – её направили в областную больницу.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательная служба.

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