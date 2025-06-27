Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
Столкновение трёх автомобилей произошло на 8-м километре Северного обхода в Псковском районе, возле деревни Котово. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП 48-летняя женщина получила травмы. Спасатели обесточили автомобили и извлекли пострадавшую – её направили в областную больницу.
На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательная служба.
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