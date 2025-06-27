Автомобиль врезался в дерево в Печорском районе
Автомобиль врезался в дерево возле деревни Соха в Печорском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
27-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes, не справилась с управлением – автомобиль съехал с дороги в дерево. Водитель оказалась заблокированной в салоне.
Прибывшие пожарные провели деблокировку и передали пострадавшую бригаде скорой помощи для госпитализации. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, медики и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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