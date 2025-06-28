Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое

10:08, 28 июня 2025, ПАИ

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России планируется поднять с 450 тысяч до 900 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он напомнил, что в России реализуют программу для многодетных семей, по которой при рождении ребёнка выделяется определённая сумма денег на возмещение стоимости жилья. «Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей: она составляла 450 тысяч рублей – теперь будет 900 тысяч рублей», – сказал Анатолий Аксаков.

По его словам, это неплохая поддержка, но нужно ещё дать людям стимул рожать детей для поддержки народонаселения.

Также Анатолий Аксаков подчеркнул, что он не сторонник расширения льготных ипотечных программ. Он считает, что уменьшение процентов для одной категории граждан приведёт к увеличению процентов по ипотеке для массовыз потребителей. В этом случае лучшим решением будет увеличение льготных ипотечных программ.

Федеральная выплата на погашение ипотеки сейчас составляет до 450 тысяч рублей. Она положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.