Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 29 июня

11:00, 28 июня 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 29 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В регионе пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможна гроза.

Ночью будет дуть ветер западных, юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, днём – западный и северо-западных со скоростью от восьми до 13 метров в секунду, вечером – местами с порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса. Атмосферное давление будет низким.