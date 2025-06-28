Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 29 июня
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 29 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В регионе пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможна гроза.
Ночью будет дуть ветер западных, юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, днём – западный и северо-западных со скоростью от восьми до 13 метров в секунду, вечером – местами с порывами до 16 метров в секунду.
Температура воздуха в области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градуса. Атмосферное давление будет низким.
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