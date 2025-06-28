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Общество

Дороги к заповедникам ремонтируют в Псковской области

Дороги, ведущие к заповедникам, обновляют в Псковской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Псковском районе специалисты ведут работы на трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, которая ведёт к государственному природному заказнику «Ремдовский», на участке с 37-го по 41-й километр. Подрядчик уже установил опоры освещения.

Также продолжается строительство 3 849 метров новых тротуаров в деревнях Серёдка и Грядище. Кроме того, специалисты капитально ремонтируют мост через реку Чёрную: уже смонтированы опоры, идёт подготовка к монтажу балок пролётного строения.

Также в Бежаницком районе подрядчик капитально ремонтирует участок трассы Бежаницы – Сущево – Цевло. Там строят около восьми километров тротуаров в направлении к Полистовскому заповеднику.

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