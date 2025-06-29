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Общество

Команда школы адаптивного спорта Псковской области преодолела «Тропу героев»

Команда школы адаптивного спорта Псковской области за всю историю первые, кто с поражением опорно-двигательного аппарата, преодолели «Тропу героев» в три километра. Об этом ПАИ сообщили в региональной ассоциации ветеранов СВО.

Школа также выразила благодарность за организацию и поддержку ветеранов СВО администрации города Клина Московской области и руководителю проекта Сергею Почтареву, который вместе с командой пробежал тропу.

Отметим, «Тропа героев» – это забег по пересечённой местности, объединяющий поклонников спортивного образа жизни, которые хотят перезагрузить свою жизнь.

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