Команда школы адаптивного спорта Псковской области преодолела «Тропу героев»

00:13, 29 июня 2025, ПАИ

Команда школы адаптивного спорта Псковской области за всю историю первые, кто с поражением опорно-двигательного аппарата, преодолели «Тропу героев» в три километра. Об этом ПАИ сообщили в региональной ассоциации ветеранов СВО.

Школа также выразила благодарность за организацию и поддержку ветеранов СВО администрации города Клина Московской области и руководителю проекта Сергею Почтареву, который вместе с командой пробежал тропу.

Отметим, «Тропа героев» – это забег по пересечённой местности, объединяющий поклонников спортивного образа жизни, которые хотят перезагрузить свою жизнь.