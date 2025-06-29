Псковская прыгунья Наталья Спиридонова выиграла Кубок Белоруссии по лёгкой атлетике

09:36, 29 июня 2025, ПАИ

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова одержала победу на открытом Кубке Белоруссии по лёгкой атлетике в прыжках в высоту. Наталья с третьей попытки преодолела планку на высоте 1,92 метра, что стало лучшим летним результатом российских прыгунов в высоту, сообщила корреспонденту ПАИ тренер.

Вместе со Спиридоновой эту высоту взяла белорусская спортсменка Елизавета Валуева. В перепрыжке Наталья справилась с высотой 1,9 метра, что Валуевой не удалось.

Тренер Натальи Екатерина Алексеева отметила, что попытки на высоте 1,94 метра были неплохими, хотя погодные условия внесли свои коррективы: «На высоте 1,94 попытки были неплохие. Не могу сказать, что сейчас бы прямо взяла. Но она их не срывала. Была бы другая погода… Всё-таки там очень ветрено. Плюс ветер не переждать».

Впереди у Натальи Спиридоновой, возможно, соревнования в Брянске в конце июля, а главным стартом сезона станет чемпионат России, к которому спортсменка и её команда сейчас готовятся.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».