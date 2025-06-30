Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля

09:04, 30 июня 2025, ПАИ

С 1 июля уже традиционно по всей стране меняются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Псковская область – не исключение. Все тарифы в регионе корректируются согласно распоряжению Правительства РФ.

Эксперты указывают, что причинами индексации тарифов стали инфляционные процессы, необходимость модернизации коммунальных сетей, рост затрат на энергоресурсы, логистику и оплату труда. Значительная часть коммунальных сетей в регионе изношена и требует капитального обновления.

Псковская область по размеру индексации тарифов находится в средней части среди российских регионов. Индекс в 12% делает ситуацию в области более благоприятной по сравнению с регионами-лидерами по росту тарифов для населения, где повышение может достигать 21,1%, как в Пермском крае.

Отметим, со всеми тарифами можно ознакомиться на сайте комитета по тарифам и энергетике Псковской области.

«Тарифы на водоснабжение, водоотведение и отопление во всех муниципалитетах отличаются. Комитет по тарифам и энергетике Псковской области для каждой ресурсоснабжающей организации устанавливает свои тарифы. Размер устанавливаемых тарифов для населения в среднем не превышает рост в 12%», – напомнила председатель ведомства Елена Пилипенко.



Фото: Светлана Павлова



Фото: Светлана Павлова



Фото: Светлана Павлова



Фото: Светлана Павлова



Фото: Светлана Павлова



Фото: Светлана Павлова



Фото: Светлана Павлова













Газ

С 1 июля 2025 года для населения розничная цена на природный газ в Псковской области составит 8,94 рубля за кубический метр. Тарифы на трубопроводный газ увеличились на 10,37%, что соответствует федеральным показателям роста газовых тарифов на 10,3%.

Электроэнергия для населения подорожала дифференцированно в зависимости от типа тарифа. Одноставочный тариф увеличился на 12,6%, двухзонный дневной тариф подрастет на 14,3%, а двухзонный ночной увеличится на 12,7%.

Напомним, что особенностью 2025 года стало введение новой системы дифференцированных тарифов на электроэнергию с разбивкой потребителей на четыре категории и установлением различных лимитов потребления.

Вода и отопление

Выросли тарифы для населения на водоснабжение и водоотведение. Например, в Пскове, по данным МП «Горводоканал», холодное водоснабжение в первом полугодии стоило 35,29 рубля за кубический метр, а во втором полугодии цена вырастет до 39,53 рубля. Водоотведение также подорожало: с 27,97 рубля за кубический метр в первом полугодии до 31,33 рубля во втором. В целом по области для населения отопление, вода (в том числе и горячая) и водоотведение подорожали на 12%.

Тарифы для населения на тепловую энергию в среднем также повысятся на 12%. Стоимость гигакалории разнится не только от муниципалитета к муниципалитету, но и зависит также от того, в какой именно котельной произведено тепло, на каком виде топлива, сколько потребителей подключено и даже в каком многоэтажном доме по типу благоустройства (кирпич, панели, этажность, год постройки) живет конечный потребитель.

Вывоз мусора

Тарифы для населения на обращение с твердыми коммунальными отходами дифференцированы по зонам. И с 1 июля в северной зоне плата составит 104,16 рубля на человека в месяц, в южной – 85,03 рубля.