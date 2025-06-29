Жительницу Локнянского округа за неуплату алиментов приговорили к восьми месяцам лишения свободы

16:20, 29 июня 2025, ПАИ

Бежаницкий районный суд Псковской области 25 июня вынес приговор в отношении жительницы Локнянского муниципального округа, виновной в неоднократных невыплатах средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка без уважительных причин. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба прокуратуры Локнянского района.

Обвинение поддержал прокурор Локнянского района.

Суд установил, что с 2022 года женщина была обязана ежемесячно выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына, однако систематически нарушала решение суда, не выплачивала алименты, не оказывала материальную помощь и не принимала мер к официальному трудоустройству. Общая задолженность по алиментам превысила 500 тысяч рублей. Ранее подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов.

Бежаницкий районный суд назначил неплательщице наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.