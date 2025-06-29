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Общество

В России впервые утвердили госстандарт школьной формы

В России впервые утвердили ГОСТ школьной формы, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Согласно документу, форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Она должна быть эстетичной, светской и без запрещённой символики.

Покрой одежды должен быть удобным для обучающегося как в положении сидя, так и при движении. Также рекомендуется размещать на одежде государственную и патриотическую символику.

ГОСТ вступит в силу в России с 1 июля.

Новый стандарт будут применять для обозначения безопасной и максимально комфортной, с точки зрения разработчиков документа, одежды для посещающих уроки учащихся. При этом ГОСТ не распространяется на спортивную одежду и обувь, рассказала юрист Анастасия Билялова.

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