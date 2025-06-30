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Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

Три пожара ликвидировали в Псковской области 28 и 29 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

28 июня баня сгорела в СНТ «Ладыговщина» Псковского муниципального округа. Предположительно, причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри бани.

Ещё одна баня сгорела 29 июня в деревне Раздолье Псковского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Также в этот день произошёл пожар в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. В двухэтажном бесхозном строении огонь повредил пол. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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