Псковский врач-онколог рассказал о мотивации при выборе профессии и своём подходе к пациентам

12:00, 01 июля 2025, ПАИ

О своей мотивации при выборе профессии рассказал заведующий отделением радионуклидной диагностики Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Братков в беседе с корреспондентом ПАИ.

28-летний специалист работает в медучреждении с октября 2022 года. «Каждый день начинается с того, что мы идём к генератору, где содержится радиоактивность, чтобы её получить. Потом идёт приготовление радиофармпрепарата, введение этого радиоактивного диагностического вещества пациентам, которые приходят к нам на отделение. В дальнейшем пациент помещается в наш аппарат, где проводятся, собственно, диагностические исследования», - рассказал он.

По словам Павла Браткова, ещё в детстве ему нравились такие предметы, как биология и химия. Позже, когда в Псковском государственном университете открылось медицинское направление, он остался в регионе и поступил на специальность «медицинская кибернетика». После окончания обучения специалист прошёл ординатуру в Санкт-Петербурге по специальности «рентгенология», а затем переподготовку по специальности «радиология».

«В здравоохранении я начал работать, когда ещё учился в университете. Я работал санитаром на скорой помощи, лаборантом в университете», - поделился Павел Братков.

Кроме того, в ковидный период он на несколько недель приезжал работать в поликлинике врачом-стажером.

«Я пошёл в медицину прежде всего, из-за сострадания пациенту. Это чувство, что человеку нужно помочь как-то побороть болезнь. Когда ты пропускаешь всё через себя, это сложно», - рассказал собеседник ПАИ.

Он отметил также, что всегда настраивает на лучшее пациентов, которые приходят в отделение. «Выявление новообразований позволяет начать лечение своевременно, что способствует излечению», - подчеркнул врач.

Напомним, за 2024 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медицинских работников.