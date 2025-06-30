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Происшествия

Около семи миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

Жители Пскова, Великих Лук, Порхова, Локни и нескольких районов лишились около семи миллионов рублей, поддавшись на уловки мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов и других организаций. Под разными предлогами махинаторы завладели их сбережениями.

В частности, некоторым незнакомцы предложили дополнительный заработок в интернете. Другим они сообщили, что некие злоумышленники якобы собираются незаконно оформить на них кредиты или списать деньги с банковских счетов. Чтобы предотвратить это, звонившие сообщили, что следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета». Другие мошенники, взломав аккаунты пользователей, под видом их друзей и знакомых просили одолжить денег.

В итоге жители региона лишились около семи миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, в рамках которых уточняются все обстоятельства произошедшего.

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