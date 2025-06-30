Могилы трёх детей и одного взрослого обнаружили археологи у Старого Изборска
Псковские археологи завершили работы на первом раскопе этого года – могильнике на Ворониной горе у Старого Изборска. Их основная цель – определение границ территории памятника, рассказали в Археологическом центре Псковской области.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
На сегодняшний день от этого могильника на поверхности сохранилось только несколько валунных обкладок и разрозненные каменные плиты. Чтобы определить зону, занятую захоронениями, были заложены три разведывательные траншеи на территории без каменных обкладок и плит.
В одной из траншей обнаружены и исследованы четыре погребения: одно – взрослого человека под невысокой насыпью и три детских в грунтовых ямах, которые находились в стороне от сохранившихся наземных погребальных конструкций и не имели никаких обозначений на поверхности. Предварительная датировка памятника XII-XIII вв.