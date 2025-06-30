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Общество

17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

17 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: ПАИ

Всего с 23 по 29 июня сотрудники Росгвардии провели 40 проверок. В ходе них удалось выявить 12 административных правонарушений и изъять 17 единиц оружия и 61 патрон.

В пресс-службе также напомнили, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе. Это позволит обеспечить безопасность хранения оружия и его сохранность.

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