17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
17 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Всего с 23 по 29 июня сотрудники Росгвардии провели 40 проверок. В ходе них удалось выявить 12 административных правонарушений и изъять 17 единиц оружия и 61 патрон.
В пресс-службе также напомнили, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе. Это позволит обеспечить безопасность хранения оружия и его сохранность.
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