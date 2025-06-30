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Личный конфликт между подрядчиками стал причиной нескошенной травы в центре Пскова

Личный конфликт между подрядчиками стал причиной нескошенной травы в центре Пскова, объяснил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале. Чтобы покос всё-таки начался, ему пришлось включиться в решение вопроса.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Поступает большое количество обращений по поводу нескошенной травы в парках и скверах Пскова. Хочу прояснить ситуацию и рассказать о предпринятых решениях. У генподрядчика, который несёт ответственность за содержание парков в центре города, возникли разногласия с субподрядчиком, который в свою очередь выполняет покос травы. Длительное время между ними муссируется личный конфликт, в результате чего субподрядчик приостановил работу, и парки Пскова стали стремительно заполняться растительностью», – описал ситуацию Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Чтобы город не зарастал, Борис Елкин лично включился в вопрос и решил ситуацию иными способами. В центре города, в частности в Детском парке, начат покос травы. Работы ведутся с воскресенья.

«Сегодня ситуация будет окончательно решена, – заверил глава города. – В случае невыхода с последующими работами администрация Пскова расторгнет договор с генподрядчиком в одностороннем порядке со всеми установленными законодательством последствиями. Приносим свои глубокие извинения за предоставленные неудобства! В ближайшее время все работы будут выполнены».

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