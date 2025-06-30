О темах образовательных модулей программы «Герои земли Псковской» рассказал эксперт

15:24, 30 июня 2025, ПАИ

Каждый из четырёх образовательных модулей региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» будет включать несколько крупных тем, рассказал корреспонденту ПАИ директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член общественного совета программы «Герои земли Псковской» Андрей Хлутков.

«Первый модуль «Государственная политика и система государственного управления» – это базовый, вводный модуль, где участники узнают о конституционных основах системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, принципах современной российской государственности, суверенитета и территориальной целостности нашей страны», – сообщил эксперт.

Обучение по второму модулю «Экономика и финансы» запланировано на конец ноября. «С участниками программы будут работать лучшие преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктора и кандидаты наук, эксперты по вопросам экономики и государственной экономической политики, финансовой сферы и привлечения инвестиций», – отметил Андрей Хлутков.

В модуле «Региональное и муниципальное управление» ведущую роль будут играть практики: представители публичной власти. «Здесь раскрывается региональный компонент. Запланированы также встречи с руководителями предприятий. В данном модуле будут рассмотрены экономические и другие особенности Псковской области», – рассказал эксперт.

Четвёртый модуль «Современные технологии управления» включает вопросы цифровой трансформации, бережливого производства, а также такие направления, как гибкие технологии управления и дизайн-мышление.

Напомним, программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор Михаил Ведерников, возглавивший общественный совет программы. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. 25 июня Общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будут организованы работы по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.