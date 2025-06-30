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Общество

Запсковье частично осталось без горячей воды из-за утечек на теплосетях

Часть многоквартирных домов в Пскове осталась без горячего водоснабжения из-за утечек, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Фото: Псковские тепловые сети

Во время запуска котельной Северо-восточного промышленного узла (СВПУ), которая обеспечивает теплом и горячей водой микрорайоны Центр, Запсковье и Любятово, произошли три крупные утечки.

Из-за утечек без горячей воды остаются многоквартирные жилые дома № 15/130, 9, 11 и 13 на улице Юности, дома № 108/62, 110, 114, 118, 126 на улице Инженерной, дома № 56, 58 и 60 на улице Труда, а также дома № 22 и 24 на улице Крупской.

«Паниковать не следует. Утечки локализованы. Специалисты предприятия будут работать до победного, пока горячая вода не дойдёт до конечного потребителя», – сообщили в теплосетях.

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