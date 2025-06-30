Команда псковских спасателей отправилась на соревнования в Сыктывкар
Команда псковских спасателей отправилась на соревнования в Сыктывкар, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На минувшей неделе там состоялось торжественное открытие межрегиональных соревнований Главных управлений МЧС России по субъектам СЗФО на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России. На республиканском стадионе собрались спортсмены из Псковской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской областей, Республики Коми и города Санкт-Петербурга.
Победители соревнований определятся в общекомандном и личном зачётах.
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