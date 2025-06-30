Семь региональных памятных дат и четыре праздника предлагают установить в Псковской области

17:11, 30 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс в областное Собрание проект закона «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области». Законопроект, разработкой которого занималась специально созданная группа с привлечением представителей регионального отделения Российского исторического общества, нацелен на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и воспитание у нынешнего и будущих поколений уважительного отношения к подвигам и достижениям жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

В документе отражены как уже ранее установленные региональные памятные даты и праздничные дни, так и новые. Так, в первое воскресенье июля планируется отмечать День партизанской славы, 24 июля – День памяти великой княгини Ольги, 23 августа – День образования Псковской области, 21 февраля – День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения, а 2 июня будет связано с памятью псковского князя Довмонта. Согласно законопроекту, в Псковской области предлагается установить семь региональных памятных дат и четыре региональных праздничных дня.

«У региональных памятных дат особая миссия. Они помогают не только помнить о значимых моментах в истории региона – важных событиях и выдающихся личностях, но и формировать культурную и историческую идентичность населения, укреплять связь с предками и малой родиной. Это ещё и повод для организации совместных торжеств, которые объединяют жителей и привлекают внимание туристов и инвесторов к достижениям и культуре региона», – прокомментировал законопроект председатель областного Собрания Александр Котов.

На заключительном заседании рабочей группы Александр Котов пообещал губернатору, что депутатский корпус рассмотрит законопроект о региональных памятных датах на ближайшей сессии. Дату проведения пленарного заседания и проект повестки определит Совет Собрания, который соберётся 2 июля.