Конкуренция в IT-сфере Псковской области растёт: на вакансию приходится 13,5 резюме

08:58, 01 июля 2025, ПАИ

На IT-рынке наблюдается значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей: по данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, подавляющее большинство компаний сталкиваются с дефицитом навыков у кандидатов на IT-вакансии.

На одну вакансию в сфере информационных технологий в Псковской области приходится 13,5 активных резюме. При этом годом ранее уровень конкуренции был ниже – девять резюме от айтишников на одну вакансию. Среди джунов конкуренция еще выше и по разным специальностям может доходить до 20–30 кандидатов на место. Однако даже обилие кандидатов на рынке не упрощает задачу работодателям: закрывать IT-вакансии по-прежнему крайне сложно.

«Рынок труда – один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере IT общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93 % работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», – рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков.