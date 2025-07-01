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Александр Котов – ветеранам боевых действий: Спасибо за вашу храбрость и преданность Отечеству

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов с Днём ветерана боевых действий, который отмечается сегодня, 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

День ветерана боевых действий – памятная дата, которая символизирует уважение государства и общества к мужественным защитникам интересов Родины, подчеркнул Александр Котов.

«Вы – истинные герои, прошедшие испытания огнём войны, рисковавшие жизнью ради своей страны. Ваши стойкость и бесстрашие служат примером патриотизма и верности Отечеству», – обратился он к ветеранам.

«Мы глубоко признательны ветеранам боевых действий за непреклонную волю, проявленную в сложных условиях военных конфликтов, и принесённые жертвы. Мы чтим память погибших героев, склоняя головы перед их мужеством и отвагой», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Задача государства – оказывать всестороннюю социальную защиту и моральную поддержку ветеранам боевых действий, предоставить возможность профессионального развития и участия в общественной жизни, отметил он.

«Спасибо за вашу храбрость и преданность России! Вечная память тем, кто пал за Родину! Слава нашим доблестным ветеранам!» – заключил Александр Котов.

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