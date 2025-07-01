ФСБ пресекла в Пскове противоправную деятельность агента телекоммуникационной компании

10:12, 01 июля 2025, ПАИ

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло в Пскове противоправную деятельность агента телекоммуникационной компании, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ России.

Установлено, что специалист в 2023 году умышленно, используя своё служебное положение, с целью создания видимости выполнения плана-норматива по заключению договоров зарегистрировал четыре SIM-карты на двух жителей Пскова без их личного присутствия. Тем самым информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать объективности, достоверности и актуальности, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре России.

Уголовное дело в отношении гражданина возбудили по части 4 статьи 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, с использованием своего служебного положения).

Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе.