Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Наумец поздравил псковичей с Днём ветерана боевых действий

Сенатор Алексей Наумец поздравил псковичей с Днём ветерана боевых действий, который отмечается сегодня, 1 июля. Обращение по случаю праздника он разместил в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Сегодня мы отдаём дань глубочайшего уважения вашему мужеству, стойкости и самоотверженности. Вы выполнили свой долг перед Родиной в сложнейших условиях, проявив настоящий героизм. Ваш боевой путь, ваши подвиги и жертвы – это незыблемый фундамент нашей безопасности и мирной жизни», – написал сенатор.

Он пожелал ветеранам боевых действий крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и долгих лет жизни. «Низкий вам поклон за ваш ратный труд, – добавил Алексей Наумец. – Пусть вас всегда окружают забота, внимание и искренняя благодарность!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Более 270 млн рублей направлено на соцподдержку жителей Псковской области
01 июля 2025

Иск на 30 млн рублей выставила Минфину жительница Великих Лук
01 июля 2025

ФСБ пресекла в Пскове противоправную деятельность агента телекоммуникационной компании
01 июля 2025

Александр Котов – ветеранам боевых действий: Спасибо за вашу храбрость и преданность Отечеству
01 июля 2025

Реставрация храма Николы со Усохи в Пскове завершится к концу года
01 июля 2025

Первый за несколько лет случай кампилобактериоза зафиксирован в Пскове
01 июля 2025

Наступила макушка лета — Ярилин день
01 июля 2025

Около 11 тысяч жителей Псковской области остаются без электроэнергии из-за непогоды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...