Алексей Наумец поздравил псковичей с Днём ветерана боевых действий

10:36, 01 июля 2025, ПАИ

Сенатор Алексей Наумец поздравил псковичей с Днём ветерана боевых действий, который отмечается сегодня, 1 июля. Обращение по случаю праздника он разместил в своём телеграм-канале.

«Сегодня мы отдаём дань глубочайшего уважения вашему мужеству, стойкости и самоотверженности. Вы выполнили свой долг перед Родиной в сложнейших условиях, проявив настоящий героизм. Ваш боевой путь, ваши подвиги и жертвы – это незыблемый фундамент нашей безопасности и мирной жизни», – написал сенатор.

Он пожелал ветеранам боевых действий крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и долгих лет жизни. «Низкий вам поклон за ваш ратный труд, – добавил Алексей Наумец. – Пусть вас всегда окружают забота, внимание и искренняя благодарность!»