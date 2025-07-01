С Днём ветеранов боевых действий поздравил псковичей Александр Гончаренко

11:02, 01 июля 2025, ПАИ

С Днём ветеранов боевых действий поздравил псковичей председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Слава о доблести и отваге русских солдат, в особенности псковичей, давно облетела весь мир. Их участие в ключевых сражениях, направленных на обеспечение безопасности наших граждан и неприкосновенности рубежей Отчизны, навсегда вписано в историю. С особым трепетом мы чтим подвиги наших земляков, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне и других зонах вооруженных конфликтов. И сегодня жители Псковской земли демонстрируют стойкость и героизм в ходе специальной военной операции», — отметил Александр Гончаренко.

«Да пребудут вовек славные традиции наших воинов, стоящих на страже мира! Желаю всем крепкого здоровья, ясного неба, семейного счастья и успехов во всех начинаниях», — пожелал председатель городской Думы.