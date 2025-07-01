Итоги IT-форума с участием Псковского реготделения «Деловой России» подведут в медиацентре ПАИ

11:24, 01 июля 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам IT-форума в Ханты-Мансийске с участием Псковского регионального отделения «Деловой России», пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 1 июля, в 12:00.

Какие партнёры оказались наиболее важными в ходе визита и переговоров, какие возможности для реализации совместных проектов между Псковской областью и Ханты-Мансийском видятся после посещения форума, какие технологии или проекты, увиденные на форуме, хотелось бы внедрить в Псковской области?

Об этом расскажут сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Юрий Бурлин и исполнительный директор реготделения «Деловой России» Галия Акчурина.