Оркестры фестиваля «Спасская башня» выступят в Пскове

13:34, 01 июля 2025, ПАИ

Оркестры Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» выступят в Пскове в июле и августе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил художественный руководитель и дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков.

«В этом году у нас пробный заход. Генеральные выступления проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Пригласили в Псков дочернюю их часть – это оркестры «Спасская башня» и «Спасская башня детям», – отметил Евгений Баранчиков.

Выступления пройдут в три дня: 6 июля в сквере имени 60-летия Великого Октября, 13 июля – в Летнем саду у памятника «Пушкин и крестьянка» и 10 августа в амфитеатре в Детском парке.

Отметим, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкальный праздник, проходящий в Москве. В нём принимают участие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почётной охраны глав государств. Традиционно все вечерние представления фестиваля на Красной площади завершаются грандиозными салютами и выступлением сводного международного оркестра, состоящего из более 1 500 музыкантов и дирижёров.