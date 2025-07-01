Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Оркестры фестиваля «Спасская башня» выступят в Пскове

Оркестры Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» выступят в Пскове в июле и августе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил художественный руководитель и дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков.

Фото: ПАИ

«В этом году у нас пробный заход. Генеральные выступления проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Пригласили в Псков дочернюю их часть – это оркестры «Спасская башня» и «Спасская башня детям», – отметил Евгений Баранчиков.

Выступления пройдут в три дня: 6 июля в сквере имени 60-летия Великого Октября, 13 июля – в Летнем саду у памятника «Пушкин и крестьянка» и 10 августа в амфитеатре в Детском парке.

Отметим, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкальный праздник, проходящий в Москве. В нём принимают участие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почётной охраны глав государств. Традиционно все вечерние представления фестиваля на Красной площади завершаются грандиозными салютами и выступлением сводного международного оркестра, состоящего из более 1 500 музыкантов и дирижёров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Оркестры фестиваля «Спасская башня» выступят в Пскове
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление»
30 июня 2025

Концерт «Воображаемый фольклор» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове
30 июня 2025

Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
30 июня 2025

Директор завода «Псковский гончар»: Туристы любят нестандартные керамические изделия
30 июня 2025

Псковская мастерица изобразила три основных образа защитников России
30 июня 2025

Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Дедовичах
30 июня 2025

7 июля стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Краеведение»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...