Итоги IT-форума с участием Псковского реготделения «Деловой России» подводят в медиацентре ПАИ

12:24, 01 июля 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам IT-форума в Ханты-Мансийске с участием Псковского регионального отделения «Деловой России», проходит в медиацентре ПАИ.

Какие партнёры оказались наиболее важными в ходе визита и переговоров, какие возможности для реализации совместных проектов между Псковской областью и Ханты-Мансийском видятся после посещения форума, какие технологии или проекты, увиденные на форуме, хотелось бы внедрить в Псковской области?

Об этом рассказывают сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Юрий Бурлин и исполнительный директор реготделения «Деловой России» Галия Акчурина.