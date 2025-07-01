Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения

13:16, 01 июля 2025, ПАИ

Летний период подготовки начался в воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области









Для личного состава частей специального и оперативного назначения, разведывательных, инженерных, моторизованных, морских, авиационных и артиллерийских подразделений, отрядов ОМОН и СОБР спланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки на основе опыта боевых действий, полученного в ходе специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе тактико-специальной, физической, огневой, технической подготовки освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению. Полигонная и учебно-материальная база прошла значительную модернизацию перед началом летнего периода подготовки, уточнили в пресс-службе.

Обустроены мишенные комплексы, полосы препятствий, элементы разрушенных зданий, скалодромы, спортивные городки.

Перед началом периода подготовки с росгвардейцами провели занятия по соблюдению требований безопасности при эксплуатации боевой техники, обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами, добавили в пресс-службе.