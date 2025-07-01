Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения

Летний период подготовки начался в воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

  • Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Для личного состава частей специального и оперативного назначения, разведывательных, инженерных, моторизованных, морских, авиационных и артиллерийских подразделений, отрядов ОМОН и СОБР спланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки на основе опыта боевых действий, полученного в ходе специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе тактико-специальной, физической, огневой, технической подготовки освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению. Полигонная и учебно-материальная база прошла значительную модернизацию перед началом летнего периода подготовки, уточнили в пресс-службе.

Обустроены мишенные комплексы, полосы препятствий, элементы разрушенных зданий, скалодромы, спортивные городки.

Перед началом периода подготовки с росгвардейцами провели занятия по соблюдению требований безопасности при эксплуатации боевой техники, обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Приём заявок на конкурс «Есть идея» стартовал в Пскове
01 июля 2025

Псковские росгвардейцы освоят применение новейших образцов вооружения
01 июля 2025

Стал известен победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель»
01 июля 2025

Встреча на Кургане Дружбы пройдёт в Псковской области 5 июля
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин станет гостем программы «Оглавление»
01 июля 2025

Итоги IT-форума с участием Псковского реготделения «Деловой России» подводят в медиацентре ПАИ
01 июля 2025

Псковский врач-онколог рассказал о мотивации при выборе профессии и своём подходе к пациентам
01 июля 2025

На Всероссийской ярмарке вакансий «Титан-Полимер» рассказал о карьерных возможностях на предприятии
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...