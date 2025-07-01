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Общество

Приём заявок на конкурс «Есть идея» стартовал в Пскове

Приём заявок на грантовый городской конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Изображение из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Победители получат гранты на сумму до 300 тысяч рублей.

Конкурсный отбор проводится по пяти направлениям: «Удивляй» (поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды), «Помним и гордимся» (сохранение исторической памяти), «Добровольчество» (развитие и поддержка волонтёрства), «Ты не один» (организация досуга подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), «Вклад в будущее» (инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий).

Главное условие – проект должен быть социально ориентированным и полезным для Пскова.

Заявки можно подать до конца месяца на электронную почту Псковского городского молодёжного центра: pgmc-pskov@mail.ru. По возникающим вопросам можно обращаться по телефону (8 8112) 56-44-44 или по почте.

Срок подведения итогов конкурсного отбора – не позднее 7 августа. «Мы ждём ваших инициатив!» – обратился Борис Елкин к молодёжи Пскова.

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