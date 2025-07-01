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Происшествия

Три года условно получил великолукский врач за поддельный больничный

Три года и два месяца условно получил врач, который незаконно выдал женщине больничный. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Врач, достоверно зная о том, что женщина каким-либо заболеванием не страдала и в оказании медицинской помощи на тот момент не нуждалась, внес несоответствующие действительности данные о проведенном им осмотре и установленном диагнозе в медицинскую карту, заведенную на её имя. После чего получил от женщины 15 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 45 тысяч рублей. Кроме того на мужчину возложена обязанность в течение испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

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