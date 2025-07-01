Михаил Ведерников: Мы чтим доблесть и мужество ветеранов боевых действий

14:35, 01 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов с Днём ветеранов боевых действий, который отмечается сегодня, 1 июля.

«Сегодня, 1 июля, региональная памятная дата – День ветеранов боевых действий. Этот день – повод вспомнить подвиги земляков, ветеранов боевых действий, которые живут или жили на Псковской земле», – отметил глава региона в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Псковской области чтут доблесть и мужество ветеранов боевых действий в деле защиты Отечества.

«Спасибо всем, кто своей службой внёс и вносит свой вклад в будущее нашей страны и в приумножение боевых традиций Псковской земли», – заключил Михаил Ведерников.