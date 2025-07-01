До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июля

16:16, 01 июля 2025, ПАИ

2 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление низкое.