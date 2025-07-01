Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июля

2 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление низкое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

Зачем в Псковской области введён режим ЧС из-за переувлажнения почвы
01 июля 2025

Царскую ягоду начали собирать в лесах Псковской области
01 июля 2025

До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июля
01 июля 2025

«Прошу проявить терпение и понимание»: устранение последствий сильного ветра продолжается в Псковском районе
01 июля 2025

Михаил Ведерников вручил благодарности псковским выпускникам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов
01 июля 2025

Кандидатов на предстоящие выборы в Псковской области утвердило реготделение партии «Единая Россия»
01 июля 2025

Режим ЧС ввели в Псковской области из-за переувлажнения почвы
01 июля 2025

Михаил Ведерников: Мы чтим доблесть и мужество ветеранов боевых действий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...