До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июля
2 июля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление низкое.
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