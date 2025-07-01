С 1 июля в Великих Луках открывается движение по мосту через реку Лазавицу

17:00, 01 июля 2025, ПАИ

С 1 июля в Великих Луках открывается движение транспорта по мосту через реку Лазавицу и возобновляется движение автобусов по проспекту Гагарина через Лазавицкий мост. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

В связи с ремонтом участка дороги на улице Вокзальной (от проспекта Гагарина до перекрестка Пескарева/Нелидовский) по 3 июля включительно движение автобусов будет осуществляться в объезд этого участка в направлении от улицы Дружбы: улица Дружбы – улица Вокзальная – остановка «ТЦ «Апельсин» – проезд Нелидовский – проспект Гагарина. В направлении на улицу Дружбы: проспект Гагарина – улица Нелидовская – Гражданская – Вокзальная – Дружбы.