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Общество

Более 4 млн рублей получат некоммерческие организации Псковской области

Более 4 млн рублей получат некоммерческие организации Псковской области по итогам конкурса субсидий СОНКО на реализацию межнациональных социальных проектов, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

По итогам работы конкурсной комиссии определены победители:

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области — сумма субсидии составляет 429 740 рублей.

Общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» («Милосердие») — сумма субсидии составляет 437 866 рублей.

Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа Сето» — сумма субсидии составляет 438 000 рублей.
Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» — сумма субсидии составляет 438 000 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития туристической и музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» — сумма субсидии составляет 410 500 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская социальных инициатив «Добрый проект» — сумма субсидии составляет 437 000 рублей.

Псковская региональная общественная молодежная организация «МОСТ» — сумма субсидии составляет 438 000 рублей.

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Псковской области» — сумма субсидии составляет 398 783 рубля.

Автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности» — сумма субсидии составляет 437 299 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных инициатив «Конвейер Добрых Дел» — сумма субсидии составляет 433 250 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр «Ручей» — сумма субсидии составляет 81 562 рубля.

Эти организации получат финансовую поддержку для реализации значимых социальных проектов, направленных на укрепление межнационального согласия, развитие культуры и поддержку молодежи.

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