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С рабочим визитом Псковскую область посетил начальник УФСИН России по трудовой адаптации осуждённых

Вместе с руководителем пенитенциарного ведомства Псковской области Виктором Леоновым начальник Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осуждённых ФСИН России генерал-майор внутренней службы Владимир Родионов посетил исправительные колонии № 3 и № 6, расположенные в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В пенитенциарных учреждениях начальник УОПДТАО ФСИН России провёл инспекцию ключевых объектов, где проверил условия содержания осуждённых, уделив особое внимание деятельности производственного сектора и трудовой занятости заключённых.

Во время визита Владимир Родионов ознакомился с производственными возможностями ИК-3 и ИК-6, работой профессиональных образовательных учреждений, действующих при колониях, осмотрел производственные цеха, оценил ассортимент и качество выпускаемой продукции, а также организацию рабочих мест осуждённых, включая их оснащение и соответствие условиям труда.

В настоящее время в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области развивается швейное производство, работают дерево- и металлообрабатывающие цеха, а также участки по сборке медицинской мебели и ремонту автотранспорта. Также предоставляются услуги по производству высоковольтной продукции и сувенирных изделий.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Псков Владимир Родионов провёл обход территории Псковского филиала Университета ФСИН России, ознакомившись с учебно-материальной базой и условиями проживания курсантов.

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