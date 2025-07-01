Более полутора миллионов рублей перевели жители Псковской области мошенникам
Более полутора миллионов рублей перевели жители Пскова и Великих Лук мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Согласно версии следствия, в июне потерпевшим поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками различных организаций. Под предлогом необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» они вводили собеседников в заблуждение. Жертвами мошенников также стали пользователи, проводившие операции купли-продажи товаров в интернете, включая велосипед.
В результате потерпевшие, среди которых были пенсионеры и студенты, обратились в полицию за помощью. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.
Почти семь тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях
Дальнобойщик из Псковской области погиб под колёсами чужого автомобиля в Санкт-Петербурге