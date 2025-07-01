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Происшествия

Более полутора миллионов рублей перевели жители Псковской области мошенникам

Более полутора миллионов рублей перевели жители Пскова и Великих Лук мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Согласно версии следствия, в июне потерпевшим поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками различных организаций. Под предлогом необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» они вводили собеседников в заблуждение. Жертвами мошенников также стали пользователи, проводившие операции купли-продажи товаров в интернете, включая велосипед.

В результате потерпевшие, среди которых были пенсионеры и студенты, обратились в полицию за помощью. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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