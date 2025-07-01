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Общество

Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей

С учетом складывающихся погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Дорожная ситуация в регионе остается непростой, в том числе из-за участившихся осадков в виде дождя и усиления ветра. Возрастает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и высокопрофессиональных навыков управления транспортными средствами», – подчеркнули сотрудники полиции.

Госавтоинспекция Псковской области обратилась к водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать оптимальный скоростной режим с учетом погодных условий. Они рекомендовали избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения на трассе, а также строго выполнять предписания дорожных знаков.

Также было подчеркнуто, что водителям следует уделять особое внимание движению по мостам и путепроводам, а также обращать внимание на остановки общественного транспорта и места скопления пешеходов. Кроме того, они напомнили о необходимости учитывать возможное появление на трассах диких животных, особенно лосей, что может привести к серьезным неприятностям для автовладельцев.

Госавтоинспекция отметила, что осмотрительность должна проявляться не только водителями, но и пешеходами. В последнее время в регионе зафиксированы случаи наездов на пешеходов. В связи с этим они настоятельно рекомендовали пешеходам использовать световозвращающие элементы в темное время суток, чтобы стать более заметными на дороге. Кроме того, представители Госавтоинспекции напомнили, что рпавила дорожного движения предписывают передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего маневра.

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