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Общество

Тонны говядины с душком не пропустили в Псковскую область

Около 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Груз везли в автомобиле, в котором не было холодильного оборудования, как это положено. Кроме того, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы для перевозки груза, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Также на товаре не было маркировки (клейм).

Помимо этого, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Россию говядины на кости с территории Белоруссии, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён.

Перемещение двух партий говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акты о возврате груза в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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