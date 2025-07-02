Тонны говядины с душком не пропустили в Псковскую область

08:42, 02 июля 2025, ПАИ

Около 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли в автомобиле, в котором не было холодильного оборудования, как это положено. Кроме того, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы для перевозки груза, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Также на товаре не было маркировки (клейм).

Помимо этого, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Россию говядины на кости с территории Белоруссии, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён.

Перемещение двух партий говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акты о возврате груза в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.