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Общество

Участок берега реки Куньи привели в порядок волонтёры

Участок берега реки Куньи привели в порядок волонтёры, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева

«Большое спасибо волонтёрам из деревни Слепнёво за участие в акции «Чистый берег». В этот раз приведён в порядок участок на берегу реки Куньи», – отметил Олег Лебедев.

Напомним, что акция «Чистый берег» проходит в рамках федерального проекта «Вода России» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

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