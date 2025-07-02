Участок берега реки Куньи привели в порядок волонтёры

09:14, 02 июля 2025, ПАИ

Участок берега реки Куньи привели в порядок волонтёры, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Большое спасибо волонтёрам из деревни Слепнёво за участие в акции «Чистый берег». В этот раз приведён в порядок участок на берегу реки Куньи», – отметил Олег Лебедев.

Напомним, что акция «Чистый берег» проходит в рамках федерального проекта «Вода России» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».